Анкара, , 13:10 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что высказывания председателя Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу, который предпочитает не замечать деятельности Турции в Восточном Средиземноморье, являются полнейшим абсурдом.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул: «Я говорю отсюда, из Трабзона. Народно-республиканская партия, на чьей ты стороне? Кого ты поддерживаешь? Если вы говорите о поддержке Турции, то тогда почему вы оказываетесь на стороне наших врагов, в основном террористических группировок?»

Турецкий лидер добавил: «У него есть глаза, но не видит, есть уши, но не слышит. На весь мир заявляет: «Какое Турции до этого дело?», а потом говорит: «США, Великобритания, Франция, все там, нет лишь одной страны — Турции. Почему мы не слышали от него ни одного доброго слова в адрес борьбы, которую Турция ведёт в Ираке, Сирии, Средиземноморье, Черном море, на Балканах, в Европе, и вообще по всему миру? Как ты, либо молча, либо говоря словами наших врагов можешь заявлять, что ты часть нашей страны и нашего народа?»