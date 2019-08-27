Анкара, , 12:49 — REGNUM

Министерство обороны Турецкой Республики со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместило запись, в которой заявило, что количество террористов, уничтоженных в ходе контртеррористической операции «Коготь-3» на севере Ирака, достигло 15 человек.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении говорится, что ещё четыре боевика Рабочей партии Курдистана были ликвидированы в ходе ракетно-бомбового удара ВВС Турции, а ещё два — в ходе непосредственного наземного боестолкновения. Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки.

Проведение операции «Коготь-3» в районе Хафтанин на севере Ирака было начато ВС Турции 23 августа 2019 года. По словам представителя минобороны Турции, ее целью является обеспечение безопасности турецко-иракской границы, ликвидация террористов и их убежищ в этом районе. В операции задействованы истребители F-16 ВВС Турции, ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты. Артиллерийская поддержка осуществляется посредством САУ Fırtına.