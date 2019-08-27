Анкара, , 13:41 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о словах председателя Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу: «Какое нам дело до Ближнего Востока?», и заявил: «Нас будут обстреливать на наших южных рубежах, атаковать, а нам должно быть все равно? Ты не понимаешь, какое нам дело, а, значит, и не поймёшь».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Мы присутствуем, и будем присутствовать на Ближнем Востоке. С одной стороны ты говоришь, мол мы партия Ататюрка, а с другой — не знаешь, что такое Мысак-ы Милли (последние 6 решений османского парламента). Подучи-ка для начала историю».

Турецкий лидер добавил: «Вот и все, что сейчас делает Народно-республиканская партия, и ставшие уже ее придатком сепаратисты. Эта партия, поддерживая в горах — террористов, на море — греков, в воздухе — наших противников, и любого, кто против нас, не представляет нашу страну. Пока Турция борется с террористами, вы своими речами помогаете им. Наши братья напрягают все силы, чтобы разрубить террористический коридор на турецко-сирийской границе, а вы наносите им удар в спину».