Анкара, , 13:27 — REGNUM

Директор программы безопасности и обороны центра независимой мысли EDAM в Стамбуле доктор Джан Касапоглу опубликовал в турецком новостном агентстве Anadolu Ajansı свою статью под названием «Режим Башара Асада саботирует Астанинский процесс», в которой заявил, что силы сирийского режима, обстреливая турецкие наблюдательные посты и конвои, ставят под угрозу весь Астанинский процесс.

Доктор Джан Касапоглу считает, что атаки Сирийской Арабской Армии, или же ее неспособность контролировать собственных бойцов ведут к раскручиванию спирали насилия. Для турецких сил на наблюдательных пунктах же главное в такой ситуации — в условиях любой атаки не дать разорвать свои линии снабжения.

По мнению эксперта, атаки сил Асада на Идлиб могут спровоцировать новую гуманитарную катастрофу. Он отмечает, что Сирийская Арабская Армия не готовится к зачистке от всех негосударственных акторов, среди которых есть и террористические организации. Даже если допустить существование такой цели, то второстепенной по отношению к ней является выгнать из города мирных суннитов и снизить численность населения региона. Покушение сил Асада на турецкие войска ведёт к военному противостоянию между Дамаском и Анкарой, что может нивелировать все достижения Астанинского процесса.