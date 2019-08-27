Анкара, , 12:53 — REGNUM

Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез заявил: «Турция не отступит в Восточном Средиземноморье потому, что за ней правда. Наша историческая миссия и энергетическая стратегия опирается на народность и регионализм».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фатих Донмез отметил: «Каждый должен знать, что вопрос Восточного Средиземноморья — это наше общее дело всей Турции. Как единая нация мы были здесь вчера, находимся сегодня и завтра будем здесь же».

Министр добавил: «Геологоразведочные работы на шельфе проводятся компанией Türkiye Petrolleri по лицензиям, выданным как Турецкой Республикой, так и Северным Кипром. Они являются выражением нашей правомерной позицией, опирающейся на нормы международного права. Мы не допустим союза под вывеской «энергетического энозиса (движение за единение с Грецией)», который дискриминирует Северный Кипр и турок-киприотов.