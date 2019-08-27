Сеул, , 12:03 — REGNUM

Бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри прибыла в Сеул (Южная Корея) вечером 26 августа, чтобы принять участие в международном форуме по экономике, который состоится 28−29 августа 2019 года, сообщает информационное агентство Antara.

Известно, что на международном форуме по экономике, организованном корейским институтом международной экономической политики (KIEP) и национальным исследовательским советом по экономике, гуманитарным и социальным наукам (NRC), Мегавати Сукарнопутри выступит в качестве одного из докладчиков.

Другими ключевыми докладчиками станут бывший канцлер Германии Герхард Шредер, бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма, первый президент Монголии Пунсалмаагийн Очирбат, а также несколько других важных фигур из Российской Федерации, США и Норвегии.

Напомним, Мегавати Сукарнопутри была президентом Индонезии с 2001 по 2004 год. В настоящее время является председателем Демократической партии борьбы Индонезии, которую основала в 1998 году.