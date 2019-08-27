Анкара, , 12:24 — REGNUM

В ходе совместной операции Национальной разведывательной организации Турции и Управления безопасности Анкары в столице страны был задержан и помещен под арест Решат Назми Орал, известный под кодовым именем Усаме-Метин, один из главных функционеров движения Фетхуллаха Гюлена, причастный к тайной структуре организации.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, после завершения в отделении по борьбе с терроризмом следственных мероприятий было выяснено, что арестованный вступил в ряды организации в 1983 году. Решат Назми Орал был преподавателем в рядах движения, ответственным за регион юго-восточной Анатолии, «тайным имамом» во 2-й армии, а также агентом в адвокатских структурах.

Как установлено следствием, Решат Назми Орал получил свое кодовое имя лично от Фетхуллаха Гюлена. Он был одним из 12 офицеров высшего командного состава, внедренных движением Гюлена в Вооруженные силы Турции и сыгравших важную роль в попытке государственного переворота 15 июля 2016 года. Выявлены связи арестованного более чем со 100 функционерами и агентами организации.