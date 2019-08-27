Нижний Тагил, Свердловская область, , 12:00 — REGNUM

Решившие уволиться хирурги центральной больницы Нижнего Тагила поступили неправильно, подав заявления все вместе. Такой вывод следует из сообщения, которое на своей странице в Facebook оставил депутат Госдумы Алексей Балыбердин («Единая Россия»).

Он отметил. что очень уважает тех людей, которые выбрали себе профессию лечить людей, спасать жизни. Также депутат отмечает. что поддерживает заявивших об увольнении нижнетагильских хирургов в их стремлении улучшить условия труда и повысить зарплату, и в пределах своих полномочий готов этому всячески содействовать. Но метод, который выбрали ранее уволившиеся из Демидовской больницы врачи, депутат поддержать не может.

«Считаю, что уволившись все разом они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь. Именно такое действие я и назвал саботажем. Все прекрасно понимали, что в одночасье невозможно найти замену уволившимся специалистам. А дальше ситуация начала развиваться, как снежный ком. Пациенты продолжали поступать, нагрузка на хирургов в ЦГБ 1 и в ЦГБ 4 возросла в разы. И теперь уже они решили уволиться», — констатировал Балыбердин.

Он также добавил, что весь Нижний Тагил следит за работой комиссии и за переговорами между чиновниками и хирургами с замиранием сердца. Что вполне понятно — ведь каждый может в любой момент оказаться на столе в операционной.

Как сообщало ИА REGNUM, грандиозный скандал разразился на прошедшей неделе. Сразу шесть хирургов подали заявления об увольнении. Их не устроила возросшая нагрузка, а также то. что зарплата ей, как они полагают, не соответствует.

Скандал дошёл до Кремля, где пристально следят за ситуацией. Сегодня, 27 августа, в Нижнем Тагиле работает глава областного минздрава Андрей Цветков. Между тем ранее стало известно о том, что один из написавших заявление об уходе хирургов уже отозвал его. Остальные пятеро взяли время и размышляют.

В любом случае областные власти утверждают, что Тагил не останется без хирургической помощи. Их готовы подменить врачами из Екатеринбурга — до тех пор, пока в нижнетагильскую больницу не будут приняты новые врачи взамен ушедших.