Кемерово, , 11:59 — REGNUM

Гурьевский район Кемеровской области и город Гурьевск Калининградской области стали побратимами. Как сообщили ИА REGNUM в администрации кузбасского района, подписание бессрочного соглашения о социальном и культурном сотрудничестве состоялось 24 августа. Подписи в документе поставили глава Гурьевского муниципального района Кузбасса Станислав Черданцев и глава калининградского города Гурьевска Сергей Подольский.

Стороны планируют сотрудничать при организации и проведении молодежных фестивалей, культурных и спортивных мероприятий, а также в области архитектуры, дорожного хозяйства, развития системы образования и предпринимательства.

Уже в сентябре делегация из Кемеровской области отправится в Калининградскую область.

Отметим, что город Гурьевск Кузбасса расположен в 150 км от Кемерова. Он основан в 1816 году, но до 1938 года имел статус рабочего посёлка. Население — около 23 тыс. человек.

Город Гурьевск Калининградской области основан в 1262 году и до 1946 года носил название Нойхаузен. Население чуть более 16 тыс. человек.