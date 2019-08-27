Мбабане, , 12:01 — REGNUM

Предложение Королевства Эсватини, известного раньше как Свазиленд, о возобновлении законной международной торговли белым рогом носорога было отклонено участниками 18-й Конференции сторон в рамках Конвенции по международной торговле видами дикой фауны и флоры (СИТЕС), проходящей в городе Женеве с 17 августа.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Королевство Эсватини предложило внести поправки в закон, запрещающий международную торговлю рогом носорога.

102 страны проголосовали против данного предложения, 25 выступили «за» и еще семь воздержались.

Страна заявила, что ей и соседним государствам удалось добиться успехов в деле сохранения этих животных, и, по мнению ее представителей, не следует накладывать подобный запрет на все страны за проступки, совершенные другими.

Защита одного носорога от браконьеров обходится каждый год в 3500 долларов США. Как утверждают представители Эсватини, рог носорога может быть спилен без нанесения вреда животному, добавив, что позже рог снова отрастает.

Более того, южноафриканская страна угрожает выйти из Конвенции по международной торговле видами дикой фауны и флоры, если ее предложение не будет одобрено.

Напомним, что заседание в рамках Конвенции началось в Женеве, Швейцария, 17 августа и продлится до 28 августа.