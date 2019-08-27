Уагадугу, , 12:32 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об эскалации террористической угрозы в регионе Сахель. Для борьбы с данной проблемой главы Франции и Германии объявили об оказании поддержки «пятерке» стран Сахельского региона. Кроме того, главы государств призвали к организации сотрудничества с соседними странами.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, выступая на саммите G7, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель в своей речи подчеркнули важность обеспечения стран вооружением и оказания помощи в военной подготовке вооруженных сил и полиции в Сахельском регионе. Также ими была отмечена значимость содействия всем странам Сахеля в решении данной проблемы. Главы стран признали, что многие страны ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) так или иначе испытывают негативное влияние от отсутствия безопасности в Сахельской зоне.

Макрон добавил, что необходимо пересмотреть «зону безопасности». Франция и Германия намерены привлечь к деятельности G5-Сахель страны Гвинейского залива, в частности Сенегал, Кот-д'Ивуар и Гану.

В настоящее время планируется расширение зоны безопасности в связи с эскалацией терроризма и, в частности, интегрирование в эту зону и страны-члены ЭКОВАС.

На саммите ЭКОВАС, который состоится в середине сентября этого года в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу, будет обсуждаться вопрос о формировании военной группировки, в который войдут военнослужащие «Стран Группы пяти (G5)» и соседних государств.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттарра уже призвал к объединению сил G5, Чада и ЦАР, отметив, что Камерун также готов принять участие в данной деятельности.

Со своей стороны, Президент Буркина-Фасо Каборе, приглашенный на саммит G7, напомнил о важности политического урегулирования ливийского конфликта, проблемы, связанной с отсутствием безопасности в Сахельском регионе.

Однако Ангела Меркель считает, что нет необходимости отправлять больше войск в зону Сахеля. Около 200 немецких военнослужащих уже участвуют в миссии ООН в Мали. По мнению немецкой стороны, «этого количества достаточно».

В настоящее время Франция и Германия пытаются убедить другие страны как члены G7, так и другие, оказать участвовать содействие новой коалиции в зоне Сахеля.