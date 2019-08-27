Хартум, , 11:57 — REGNUM

Бывший Президент Судана Омар Хассан аль-Башир заявил о своей невиновности и его группа адвокатов защиты, состоящая из 96 человек, запросила освобождения их клиента под залог.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, 24 августа аль-Башир предстал перед судом. Слушание по делу о коррупционной деятельности аль-Башира состоялось уже во второй раз в суде города Хартум. Адвокаты бывшего глав страны активно пытаются добиться освобождения его под залог.

Первое слушание дела бывшего суданского лидера, возбужденное вооруженными силами страны 11 апреля, состоялось 19 августа. Ему предъявлены обвинения в отмывании денежных средств, коррупции и злоупотреблении властью.

19 августа один из следователей сообщил, что Омар аль-Башир признался в получении крупной денежной суммы (90 миллионов долларов США) из Саудовской Аравии наличными.

24 августа судья заслушал трех свидетелей, в том числе двух следователей, которые проводили проверки в его резиденции, где также нашли большое количество денег.

Защита, в свою очередь, призвала освободить бывшего Президента Судана под залог. Судья ответил, что рассмотрит данный запрос и объявит о проведении нового слушания 31 августа.