Екатеринбург, 27 августа 2019, 11:49 — REGNUM
В Екатеринбурге во время празднования Дня народов Среднего Урала на подворье региональной общественной организации «Вьетнамское землячество» жители и гости областного центра смогут увидеть танец дракона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
Как сообщало ИА REGNUM, празднование Дня народов Среднего Урала пройдёт в парке «Таганская слобода» в Екатеринбурге 1 сентября.
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Гостям мероприятия будут представлены 30 национальных подворий, на которых горожане смогут познакомиться с национальной кухней и ремёслами народов. Также в ходе праздника пройдут концертные и спортивные программы.
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