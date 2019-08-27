Екатеринбург, , 11:49 — REGNUM

В Екатеринбурге во время празднования Дня народов Среднего Урала на подворье региональной общественной организации «Вьетнамское землячество» жители и гости областного центра смогут увидеть танец дракона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

«Танец дракона — масштабный концертный номер, который является важной частью культуры вьетнамского народа», — уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, празднование Дня народов Среднего Урала пройдёт в парке «Таганская слобода» в Екатеринбурге 1 сентября.

Читайте также: В Екатеринбурге пройдёт День народов Среднего Урала

Гостям мероприятия будут представлены 30 национальных подворий, на которых горожане смогут познакомиться с национальной кухней и ремёслами народов. Также в ходе праздника пройдут концертные и спортивные программы.

Читайте ранее в этом сюжете: На празднике народов Среднего Урала откроется 30 национальных подворий