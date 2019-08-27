Додома, , 11:52 — REGNUM

Танзания и Бурунди подписали соглашение о еженедельном возвращении более 2000 беженцев на их родину, которое вступит в силу 1 октября 2019 года.

По информации танзанийского новостного агентства «Mpekuzi», беженцы из лагерей Ндута и Мтендели, находящиеся на территории Танзании, будут доставлены в страну их происхождения, благодаря восстановлению мира в регионе.

Министр внутренних дел Танзании Канги Лугола и Министр внутренних дел Бурунди Паскаль Барандагье подписали соглашение, которое обеспечит репатриацию всех беженцев в лагерях, не согласовывая данный вопрос с какой-либо международной организацией.

Выступая на пресс-конференции в танзанийском городе Кигоме, Лугола отметил, что соглашение официально вступит в силу в октябре. По его словам, беженцы будут репатриированы в Бурунди и Правительство окажет им теплый прием.

«Мы знаем, что некоторые международные организации против возвращения беженцев на родину, поскольку в Бурунди обстановка остается неспокойной, что не соответствует действительности. В стране восстановлен мир и беженцы должны вернуться к себе на родину», — добавил Лугола.

Лугола подчеркнул, что будут применяться специальные меры в отношении лиц, уклоняющихся от репатриации.

«Я делаю это заявление не для того, чтобы запугать или пригрозить кому-либо, а с целью предупредить о том, что власти Танзании не проведешь вокруг пальца и мы арестуем всех, кто препятствует репатриации беженцев», — отметил Лугола.

Тем не менее, на прошлой неделе некоторые беженцы из лагеря Ндута устроили митинг в связи с тем, что сотрудники управления по делам беженцев, работавшие в лагере, препятствовали подаче их заявления на репатриацию из страны.