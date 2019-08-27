Тбилиси, , 11:48 — REGNUM

Телекомпания «Рустави 2», информационные выпуски которой после 20 августа в эфир не выходят, так как почти весь основной состав журналистов покинул телеканал, постепенно находит замену ушедшим.

Генеральный директор телекомпании Паата Салия представил обществу будущего руководителя информационной службы «Рустави 2» Ираклия Имнаишвили, который был вынужден покинуть Грузию в период правления Саакашвили из-за преследований со стороны прежних властей.

Паата Салия сообщил, что эту новость очень хорошо принял коллектив телекомпании, который остался на ее службе, а это примерно 800 человек.

«Мы возвращаемся к обществу с позитивными новостями, которые очень хорошо приняла прежде всего команда самой телекомпании «Рустави 2», те люди, которые и сегодня преданы ей. Их достаточно много, примерно 800 человек, которые продолжают оставаться командой «Рустави 2». Сегодня я представил им профессионала, который в особом представлении не нуждается. Это журналист, который запомнился грузинскому обществу своей критичностью и непримиримостью и который был вынужден из-за давления со стороны прежних властей покинуть страну. Это профессионал Ираклий Имнаишвили, который долгое время работает в Великобритании, в телекомпании ВВС», — заявил Салия.

По его словам, переговоры с Ираклием Имнаишвили ведутся давно и уже находятся на заключительном этапе. Помимо поста начальника информационной службы Имнаишвили предложена должность исполнительного директора телекомпании.

«Вместе с ним мы сумеем вывести телекомпанию из создавшейся ситуации, и она вновь станет телеканалом номер один в Грузии», — подчеркнул Салия.

Напомним, что после решения гендиректора Пааты Салия об увольнении бывшего начальника информационной службы «Рустави 2» Нодара Меладзе в прямом эфире ведущие информационной передачи «Курьер» Диана Джоджуа и Михаил Сесиашвили заявили, что в знак протеста покидают телекомпанию, в которой проработали многие годы, так как не согласны с политикой нового руководства. Вслед за ними из телеканала ушел основной журналистский корпус, те, кто «добросовестно» и «неукоснительно» выполнял диктуемые «сверху» требования и строил свои передачи в духе жесткого оппонирования нынешней власти, одновременно занимаясь пропагандой идей партии экс-президента Михаила Саакашвили и его соратников.

По информации грузинских СМИ, которую они черпают из «журналистских кулуаров», многие из покинувших телеканал журналистов, менее связанных с оппозиционным «Национальным движением» хотят вернуться обратно, но подвергаются «эмоциональному давлению» со стороны бывшего руководства телекомпании.