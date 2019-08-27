Нью-Дели, , 11:45 — REGNUM

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что первые многоцелевые истребители четвертого поколения Rafale поступят на службу в Индии уже в сентябре 2019 года. Данное заявление прозвучало после двусторонней встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в городе Шантийи.

Напомним, что в сентябре 2016 года Индия подписала соглашение с французским правительством и компанией Dassault Aviation о приобретении 36 истребителей Rafale на сумму более 7,8 миллиардов евро. Данное соглашение было заключено с целью повышения обороноспособности на западной границе Индии.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», производимые для Индии самолеты в техническом плане более продвинутые, чем те, которые состоят на службе в ВВС Франции.

Сообщается, что некоторые индийские летчики проходили тренировку на этих истребителях во Франции. ВВС Индии собирается подготовить 24 пилота до мая 2020 года.