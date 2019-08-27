Нью-Дели, , 12:51 — REGNUM

Правительство Индии приняло решение запустить 85 социально-ориентированных программ в Джамму и Кашмире. Согласно планам, данные программы должны достигнуть 100-процентного охвата населения к 30 сентября 2019 года. Множество из них связаны с обеспечением электричеством местного населения.

Часть из инициатив направленна на расширение прав и возможностей женщин, в особенности, в сельской местности. «Стоя на пути в светлое будущее я хочу, чтобы каждый житель Джамму и Кашмира получал выгоду от позитивных изменений. Я хочу, чтобы каждый человек извлекал пользу от предоставляемых программ развития», — заявил губернатор Джамму и Кашмира Сатья Пал Малик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», политик также отметил, что за последние несколько десятилетий жители штата значительно пострадали от сепаратистской пропаганды и трансграничного терроризма.

«Это создало атмосферу страха и террора, а также воспрепятствовало социально-экономическому развитию региона», — добавил он.