Нью-Дели, , 12:41 — REGNUM

Индийские средства массовой информации сообщают, что президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности нескольких членов «Большой семерки» пригласить Россию участвовать в саммите в 2020 году. Напомним, что Москва отсутствовала на встречах в течение пяти лет из-за напряженности вокруг Крыма.

Индийские СМИ также сообщают, что подобное решение приветствуют официальные лица Индии, так как российско-индийское стратегическое партнерство охватывает такие области, как сотрудничество в оборонной сфере, космическом пространстве и в вопросе атомной энергетики.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Трамп не дал понять, какие именно страны заинтересованы в приглашении России в международный клуб. Специалисты склоняются к тому, что Италия и Япония поддерживают инициативу американского президента. В это же время Канада выступает категорически против этой идеи.

Напомним, 20 августа Дональд Трамп согласился с предложением президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит.