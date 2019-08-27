Иркутск, , 11:36 — REGNUM

Иркутский спикер Сергей Сокол попытается добиться изменения регионального законодательства о бесплатном питании школьников. Как следует из официального сообщения иркутских законодателей, своё намерение глава областного законодательного органа сделал в ходе рабочей поездки в Усть-Илимский район.

«Моему ребенку в середине учебного года исполнилось 18 лет и кормить бесплатно его перестали. Но он по-прежнему только школьник, никаких денег не зарабатывает, и дополнительного дохода у нашей семьи не появилось», — рассказала одна из участниц встречи со спикером.

По словам Сергея Сокола, учащиеся 11 классов, достигшие 18-летия, должны иметь право на бесплатное питание в школах региона, эта мера социальной поддержки должна предоставляться до окончания школы. Соответствующий законопроект может быть вынесен уже на ближайшую сессию Иркутского Законодательного собрания.

Напомним, ранее сообщалось, что на рассмотрении иркутских депутатов находятся также поправки в законодательство, касающиеся бесплатного питания в школах детей-инвалидов. Сергей Сокол отметил, что будет настаивать также на выделении необходимого финансирования при формировании областного бюджета на 2020 год.