Исламабад, , 12:02 — REGNUM

26 августа министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава внешнеполитического ведомства Пакистана призвал своего турецкого коллегу помочь в снятии режима комендантского часа в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир. Пакистанский министр также поблагодарил Турцию за поддержку в ходе нынешнего политического кризиса в Кашмире. Анкара неоднократно выражала обеспокоенность действиями Нью-Дели в Кашмире.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.