Исламабад, , 12:39 — REGNUM

26 августа председатель оппозиционной «Народной партии Пакистана» Билавал Бхутто-Зардари заявил, что правительство хочет убить экс-президента Асифа Али Зардари, не допуская в его камеру врачей для осмотра.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, это заявление Билавал Бхутто-Зардари сделал после посещения отца, арестованного по делу о поддельных счетах. Политик отметил, что премьер-министр Имран Хан «бросил в тюрьмы своих политических оппонентов», а теперь добивается их смерти. Билавал Бхутто-Зардари пообещал сделать все возможное, чтобы освободить отца, несмотря на огромное давление, которое на него и его партию оказывает правительство.

Напомним, что экс-президент и председатель оппозиционной «Народной партии Пакистана» Асиф Али Зардари был арестован по делу о поддельных счетах Национальным бюро отчетности (антикоррупционная служба). В «Народной партии» считают, что арест политически мотивирован.