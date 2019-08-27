Хараре, , 11:36 — REGNUM

Верховный суд Зимбабве освободил под залог высокопоставленного оппозиционного чиновника Амоса Чибая. Его обвинили в неспособности остановить антиправительственный протест, который не был согласован властями, передает информационное агентство Reuters.

Амос Чибая, секретарь оппозиционного движения «За демократические перемены» (MDC), был задержан за организацию уличной демонстрации, которую оппозиция провела в Хараре 16 августа.

Полиция запретила демонстрацию в Хараре, а также аналогичные акции протеста, которые MDC планировало провести в других городах страны. Некоторые сторонники оппозиции, которые находились в Хараре, были разогнаны полицией с помощью дубинок и водометов.

MDC обвиняет правительство президента Эммерсона Мнангагвы в «политических репрессиях» и «неправильном управлении экономикой».

Чибая был освобожден под залог в 400 зимбабвийских долларов (около $39) 26 августа, сообщил его адвокат.