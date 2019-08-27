Исламабад, , 11:36 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели встречу «на полях» саммита «Большой семерки» в Биаррице, Франция.

Дональд Трамп

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, в ходе встречи американский лидер затронул проблему Кашмира и индо-пакистанских отношений. В ходе пресс-конференции по итогам встречи Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан могут урегулировать свои противоречия в двустороннем порядке, однако он готов предложить свои услуги в качестве посредника, если потребуется.

Нарендра Моди отметил, что все проблемы в отношениях между Индией и Пакистаном — двусторонние, и страны не нуждаются в чьем-либо вмешательстве. Он также выразил готовность к диалогу с Исламабадом, чтобы обеспечить стабильность в регионе.