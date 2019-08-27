Исламабад, , 11:39 — REGNUM

26 августа премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что политика Исламабада в Кашмире достигла «ключевой стадии», когда ошибки индийского правительства принесут Кашмиру свободу.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер-министр обратился к нации в специальном видеосообщении, которое транслировалось по всем центральным каналам страны. По словам Имрана Хана, настал рещающий момент, чтобы разрешить проблему Кашмира. Он пообещал приложить все усилия, чтобы объединить исламские страны и остановить происходящее в индийском Кашмире.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.