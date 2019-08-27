Токио, , 13:28 — REGNUM

26 августа генеральный секретарь оппозиционной Коммунистической партии Акира Коикэ встретился с коллегами из Конституционно-демократической и Народно-демократической партий, а также с представителем фракции из Палаты представителей под названием «Народный совет по социальному возрождению». Коикэ предложил создать оппозиционное коалиционное правительство.

По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», Коикэ передал письмо от председателя КПЯ Кадзуо Сии, где было сказано о необходимости «победы оппозиционной партии в ходе выборов в Палату представителей» и что для этого всей оппозиции надо объединиться. Тем не менее, другие оппозиционные партии с недоверием отнеслись к идее так называемого «правительства оппозиции», особенно с КПЯ. После встречи секретарь КДПЯ Тэцуро Фукуяма отметил, что пришел «просто послушать».

Выборы в Палату представителей Японии пройдут в 2020 году.