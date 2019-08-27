Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил своим оппонентам на выборах губернатора объединиться для решения проблем, стоящих перед Петербургом. В свою очередь, Беглов заверил, что его команда готова рассмотреть и реализовать инициативы, высказанные его соперниками в предвыборной борьбе. Об этом стало известно 27 августа в ходе очередного тура теледебатов, которые состоялись в петербургском эфире телеканала «Россия».

"Я готов к диалогу, наша команда готова принять, выслушать и помочь в реализации абсолютно всех идей и предложений, которые звучат сегодня в студии, — цитирует «Интерфакс» слова врио губернатора. — Я предлагаю объединиться. Хорошие идеи, хорошие предложения. Но у нас есть команда профессионалов, и есть уже результаты. Давайте вместе решать проблемы, которые стоят перед нашим городом».

В ходе своего сегодняшнего выступления Александр Беглов заявил, что на социальные цели будет направлено 73% городского бюджета 2020 года. Еще 20% в расходной части бюджета составят прямые выплаты различным категориям граждан, имеющим право на льготы или другую помощь от государства и города.

Как отмечает ТАСС, по данным городского комитета финансов, доходы бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год запланированы в объеме 665 млрд рублей, расходы — 711,5 млрд рублей, дефицит бюджета — 46,5 млрд рублей.

Напомним, на выборах губернатора, которые пройдут 8 сентября 2019 года, баллотируются четыре кандидата в губернаторы: самовыдвиженец Александр Беглов, депутат Заксобрания Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), депутат Заксобрания Михаил Амосов («Гражданская платформа»), депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко (КПРФ).

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