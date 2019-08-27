Киев, , 11:24 — REGNUM

Разведывательное судно ВМС Украины заходило в зону манёвров Черноморского флота РФ. Об этом в интервью телеканалу UA. TV заявил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

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Сторожевой корабль РФ зашел в закрытую зону учений НАТО

Он уточнил, что малый разведывательный корабль «Переяслав» возвращался с учений НАТО Agile Spirit — 2019 в Грузии. По словам Рыженко, корабль мог войти и в зону учений согласно нормам международного права, что он и сделал, поскольку там «не было никакой деятельности».

«Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было не допустить эскалации», — рассказал он.

Полковник отметил, что российские корабли сопровождали «Переяслав» от территории Грузии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в июле 2019 года, командование ВМС Украины обвинило сторожевой корабль Военно-морского флота России «Сметливый» в том, что он зашёл в закрытую зону, где проходили учения ряда стран НАТО и Украины Sea Breeze-2019. По утверждению украинской стороны, на запросы российские моряки не ответили. В пресс-службе Черноморского флота эту информацию опровергли, заявив, что «Сметливый» действовал в строгом соответствии с нормами международного права.

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