Белград, , 13:00 — REGNUM

В ходе своего визита в Республику Сербскую (сербский энтитет Боснии и Герцеговины) министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Республика Сербская продолжит оставаться главным внешнеполитическим приоритетом Белграда, пока в должности президента Сербии пребывает Александр Вучич. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Заявление было сделано после высказывания сербского представителя и члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о том, что интеграцию Республики Сербской и Республики Сербии никто не остановит.

Александр Вулин в поддержку слов Додика добавил, что если албанцам разрешают говорить о «Великой Албании» (под данным термином подразумевается идея объединения всех албанцев в одно государство), то нельзя запрещать и сербам говорить о своем единстве.

По мнению министра обороны Сербии, спокойствие сербского народа гарантирует спокойствие всего балканского пространства.