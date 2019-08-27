Белград, , 11:27 — REGNUM

Президент Республики Сербия Александр Вучич провел переговоры с главой комитета по иностранным делам Европейского парламента Дэвидом Макаллистером в Белграде. На встрече обсуждались такие вопросы, как обстановка в регионе западных Балкан, интеграция Сербии в Европейский союз и реформы в республике. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

В ходе встречи обе стороны отметили, что Сербия добилась успехов в проведении экономических реформ. Макаллистер поддержал новые инфраструктурные проекты в Сербии, отметив, что они влияют на общий экономический прогресс в стране.

Вучич, в свою очередь, подтвердил, что Сербия продолжит осуществлять внутренние реформы в соответствии с оценками и рекомендациями институтов ЕС (Европейского союза).

Он также подчеркнул, что сербское руководство поддерживает инициируемый ЕС диалог по нормализации отношений с Косово, однако Белград пойдет на переговоры с Приштиной только после отмены стопроцентных пошлин на сербские товары.