Сараево, , 11:46 — REGNUM

Сербский представитель и член президиума БиГ (Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что никто не сможет остановить интеграцию Республики Сербской (сербский энтитет в Боснии и Герцеговине) и Республики Сербии. Об этом сообщает об этом сообщает боснийское информационное агентство Радио и телевидение Республики Сербской.

Додик подчеркнул, что прошли те времена, когда приходилось опасаться действий западного сообщества, не допускавшего слияния разделенных, как этноса, сербов и выдумавшего историю о том, что народы Боснии и Герцеговины едины. По его словам, на практике, Республика Сербская и Республика Сербия демонстрируют наибольшую солидарность по всем вопросах.

Додик отметил, что за последние два года Белград направил 32 миллиона евро на развитие инфраструктурных проектов в Республику Сербскую на безвозмездной основе. Он также выразил благодарность за это действующему президенту Сербии Александру Вучичу.