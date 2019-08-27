Белград, , 13:23 — REGNUM

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Того стало 15 республикой, отозвавшей признание Косово. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

По словам министра, задача Белграда состоит в том, чтобы сократить число государств-членов ООН (Организации Объединенных Наций), признающих независимость Косово, насколько это возможно. На данный момент республику признают 97 стран. Примечателен и тот факт, что государства Запада, в частности, США (Соединенные Штаты Америки), Великобритания, Франция и Германия неоднократно призывали Сербию прекратить деятельность по лоббированию отзывов признания суверенитета Косово.

По словам Дачича, косовары пока не могут стать членами ООН, поскольку Россия накладывает вето в Совете Безопасности ООН на данную инициативу. Однако, если Москва в какой-либо момент не наложит вето, то «на стороне Сербии должно быть большинство членов ООН», чтобы не допустить Косово в данную организацию.