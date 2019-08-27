Копенгаген, , 11:24 — REGNUM

Ким Кильсен сумел сохранить за собой пост главы самоуправления Гренландии и председателя партии Сиумут несмотря на недоверие однопартийцев. 26 августа правление партии провело совещание, на котором члены Сиумута должны были решить: может ли Ким Кильсен остаться во главе партии или же правлению придется созывать экстренный съезд для избрания нового председателя. Для принятие окончательного решения правление пригласило на совещание представителей 60 местных отделений партии для выражения своего мнения относительно Кима Кильсена — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Хотя представители 34 отделений Сиумута высказали свою поддержку нынешнему главе, семь из десяти членов партии в гренландском Инатсисартуте (парламенте) потребовали от Кима Кильсена покинуть пост председателя Сиумута и, соответственно, пост главы самоуправления (правительства) Гренландии.

«Председатель продемонстрировал неуважительное отношение к членам Инатсисартута и к избирателям. Это неприемлемо» — об этом написали недовольные члены Сиумута в обращении к гренландским медиа «Kalaalit Nunaata Radioa» («Радио Гренландии») и «Sermitsiaq» («Сермитсиак»).