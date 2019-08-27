Копенгаген, , 11:33 — REGNUM

Министр занятости Дании Петер Хуммельгор пообещал от лица социал-демократического правительства отменить спорное правило постоянного пребывания в Дании или на территории ЕС в течение 7 лет с тем, чтобы иметь возможность получать пособие по безработице. «Подавляющая часть населения, которая страдает из-за этого правила — этнические датчане, которые работают за границей» — отметил министр. Тем не менее, политик не назвал конкретной даты отмены этого правила, но заверил в том, что этот вопрос — один из самых важных для министерства — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Данное правило гласит, что лицо должно находится на территории Дании или любой другой страны ЕС в течение 7 из последних 12 лет с тем, чтобы иметь право получать датское пособие по безработице. Это правило должно соблюдаться даже в том случае, если лицо в течение всего этого периода уплачивало взносы в рабочие фонды, из средств которых потом и выплачиваются пособия.

Данное правило было принято при предыдущем датском правительстве при поддержке Датской народной партии и вступило в силу с начала 2019 года. Причиной введения такого закона было намерение ограничить число иностранцев, которые могли получать датское пособие по безработице. Однако в результате страдали от этого правила и коренные датчане.