Аддис-Абеба, , 12:59 — REGNUM

Действующий глава полуавтономного региона Сомали Джуббалэнд Ахмед Мадобе обеспечил себе переизбрание на пост лидера после голосования, прошедшего в столице региона Кисмайо.

Ахмед Мохамед Ислам Мадобе набрал 56 из 74 голосов, в то время как его соперник Анаб Мохамед Дарир получил лишь 17 голосов. Мадобе одержал победу уже в первом туре голосования, так как он набрал более двух третей голосов. Федеральное правительство Эфиопии, тем не менее, заявило, что не будет признавать результат выборов в Джуббалэнде. Выборы подверглись значительной доле субрегионального «вмешательства» в том смысле, что Кения, как полагают эфиопские власти, оказывает поддержку Мадобе, в то время как Эфиопия и сомалийское правительство поддерживают Дарира. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ECADF.

Аэропорт города Кисмайо недавно отказал эфиопскому самолету в разрешении на посадку, что продемонстрировало жесткую позицию неприязни к Эфиопии со стороны Мадобе. Эфиопия и Кения, тем не менее, играют важную роль в обеспечении безопасности в Сомали в рамках усилий по борьбе с повстанческим движением «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сомалийское правительство также заявило, что не признает результат выборов в Джуббалэнде, заявив, что процесс регистрации кандидатов нарушил национальную конституцию. Аналитики ранее прогнозировали, что противостояние между руководством автономии и покровителями федеральных властей Сомали может спровоцировать еще более опасный конфликт. С хорошими сезонными ливнями, пышными сельскохозяйственными угодьями и прибыльным портом Кисмайо Джуббалэнд является одним из наиболее богатых и стабильных регионов Сомали, за власть над которым борются Эфиопия и Кения. Помимо создания из Джуббалэнда дружественной буферной зоны, выгодной для Кении, ее береговая линия очерчивает яростно оспариваемую морскую зону с потенциальными запасами нефти и газа, на которую претендуют как Сомали, так и Кения.