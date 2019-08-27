Аддис-Абеба, , 11:50 — REGNUM

Председатель Национального фронта освобождения Огадена (ONLF) Абдирахман Махди Мадей заявил, что его партия хочет, чтобы предстоящие всеобщие выборы в Эфиопии, запланированные на 2020 год, состоялись «вовремя». Если по какой-либо причине выборы будут отложены или отменены, оппозиционные и освободительные силы должны быть незамедлительно интегрированы в федеральную структуру руководства государством, чтобы добиться разделения власти и подлинного представительства для всех народов и мнений, иначе Эфиопию ждет новая волна гражданских восстаний. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Addis Standard.

ONLF, бывшая повстанческая группировка, действующая в восточной части Эфиопии, в настоящее время находится в процессе превращения в политическую партию и регистрации в Национальной избирательной комиссии Эфиопии. По словам Мадея, ONLF категорически заявляет, что будет бороться за права сомалийского народа и всех народов Эфиопии мирными политическими средствами. При этом он поставил своей основной целью строительство мира, восстановление и демократизацию Эфиопии. С этой целью ONLF будет стремиться к обеспечению конституционно закрепленных прав полного и подлинного самоуправления для сомалийского народа и всех народов в Эфиопии.

По словам Мадея, нынешняя федеральная система Эфиопии является минимальной гарантией мирного сосуществования всех наций в Эфиопии, и это наглядно видно в регионе Эфиопское Сомали, где «люди неоднократно подвергались маргинализации и жестокому обращению со стороны федеральных властей». В результате чего, «сомалийский народ лелеет этот принцип федерализма и самоуправления», — заявил председатель фронта и предупредил, что «любая попытка его демонтировать или затоптать в грязь, приведет к всеобщей гражданской войне в Эфиопии».