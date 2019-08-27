Либревиль, , 11:11 — REGNUM

Судебное заседание по вопросу о профессиональной пригодности президента Габона Али Бонго после перенесенного им в 2018 году инсульта было отложено, передает информационное агентство AFP.

Адвокат Анжес Кевин Нзигоу, представляющий одного из петиционеров, заявил, что все слушания были отложены до следующего понедельника, 2 сентября, поскольку «число судей недостаточно».

Петицию в Апелляционный суд Габона подали 10 представителей гражданского общества, профсоюзного движения и оппозиционных партий. Они потребовали, чтобы президент Бонго прошел медицинское обследование, которое поможет выяснить, способен ли он по-прежнему возглавлять страну.

Напомним, что 60-летний Бонго после возвращения в страну в марте впервые появился на публике только в начале этого месяца. Президент проходил лечение от инсульта в Марокко.