Буэнос-Айрес, , 11:00 — REGNUM

Ответственность за ухудшение экономической ситуации в Аргентине лежит на действующем правительстве страны и Международном валютном фонде (МВФ). Об этом заявил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес, говорится в сообщении его левоцентристского альянса «Фронт для всех».

МВФ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

После встречи с представителями МВФ политик заявил, что в кризисе виновны правительство и МВФ. Они должны остановить социальную катастрофу, нависшую над жителями Аргентины, и исправить ситуацию.

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Фернандес полагает, что правительство не достигло ни одной из целей, которые были оговорены соглашением о выделении стране кредита в размере $57 млрд. Он указал на продолжение экономического спада, ухудшении положений семей и предприятий, рост инфляции и увеличение государственного долга.

Представители МВФ прибыли в Аргентину, чтобы оценить экономическую обстановку в стране и прогресс в выполнении соглашения для одобрения нового транша. На сегодняшний день кредит МВФ Аргентине составляет $44,1 млрд.

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