Ла-Пас, , 11:34 — REGNUM

Глава администрации президента Боливии Хуан Рамон Кинтана выступил с критикой оппозиционеров, пытающихся, по его словам, «политизировать и дискредитировать усилия правительства по тушению лесных пожаров, охвативших департамент Санта-Крус». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Кинтана заявил, что в подобных ситуациях, когда правая оппозиция занимается ложью и клеветой, первой жертвой становится правда. «Когда оппозиция не представила ни одной программы или проекта, который составил бы альтернативу предложениям правительства, единственное, что ей остаётся делать, — это заниматься подрыванием авторитета и дискредитацией решений президента Эво Моралеса», — отметил чиновник.