Белград, , 12:04 — REGNUM

26 августа президент Сербии Александр Вучич встретился с главой комиссии Европарламента по иностранным делам Дэвидом Макаллистером.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», в ходе встречи Вучич подчеркнул, что Сербия всецело поддерживает продолжение диалога и нормализацию отношений с Приштиной, однако возобновление переговоров возможно только после снятия пошлины 100% на товары из Сербии и БиГ.

На пресс-конференции, прошедшей после встречи с президентом, евродепутат заявил, что ЕС готов оказать помощь с целью обеспечить скорейшее возобновление диалога в Брюсселе.

Макаллистер признал справедливость требования сербского лидера и призвал Приштину к отмене пошлины ради возобновления диалога. При этом представитель ЕС напомнил, что власти Косово до сих пор не отреагировали на призыв стран Большой пятерки к возобновлению диалога и прекращению недружественных действий в адрес Сербии.

При этом политик подчеркнул, что ЕС и США в равной мере заинтересованы в возобновлении переговоров и нормализации отношений между Косово и Сербией.