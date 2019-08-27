Приштина, , 11:14 — REGNUM

26 августа исполняющий обязанности министра обороны Косово Бурим Рамадани ответил на заявления министра обороны Сербии Александра Вулина.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вулин заявил, что если мировое сообщество будет «закрывать глаза на «Великую Албанию», то оно будет в ответе за то зло, которое будет совершено».

На своей странице в социальной сети Facebook Рамадани назвал Вулина карикатурным персонажем и прихвостнем русских на Балканах.

Глава министерства обороны Косово подчеркнул, что Вулин никогда не говорит о развитии — только о трагедиях и страдании, — и подчеркнул, что подобная риторика уже привела два народа к трагедии два десятилетия назад. По словам Рамадани, Вулин —жалкий и смешной человек, громкие же слова, произнесенные им, — не что иное, как проявление гегемонизма, лежащего в основе сербского государства.

При этом Рамадани заявил, что Косово, напротив, твердо встало на путь демократии, и в сотрудничестве с США и евро-атлантической семьей оно будет вносить свой вклад в глобальную и региональную безопасность и продвигать демократию, модернизацию государства и сферы обороны, права человека, двустороннее и многостороннее сотрудничество.