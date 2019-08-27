Белград, , 12:42 — REGNUM

26 августа на пограничном пункте Табановце — Прешево на границе между Сербией и Северной Македонией был запущен проект One stop shop.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в речи по этому случаю премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что экономические отношения между двумя государствами находятся на максимально высоком уровне:

«Экономические отношения между Сербией и Республикой Северная Македония находятся на высочайшем возможном уровне. При этом вступивший сегодня в силу проект приведет к тому, что экономическое сотрудничество ещё сильнее углубится, что крайне важно для экономических отношений между двумя странами».

Брнабич не упустила случая высказаться в адрес руководства Косово:

«Гораздо лучше сотрудничать, чем блокировать. Приштина должна подумать над решением о пошлине на сербские товары».