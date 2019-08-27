Скопье, , 11:53 — REGNUM

26 августа македонская правящая партия «Социал-демократический союз Македонии» (СДСМ) опубликовала заявление, направленное против самой крупной оппозиционной партии страны — «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО-ДПМНЕ).

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, представители СДСМ заявили, что расследование по делу «Рэкет» ускорилось, и попытки ВМРО-ДПМНЕ спасти преступников с помощью дезинформации не увенчаются успехом.

В партии власти назвали ставку ВМРО-ДПМНЕ символом преступности и коррупции и обвинили политических противников в распространении «ложных новостей и неправды».

В СДСМ отметили, что по мере приближения дела «Рэкет» к завершению паника в рядах ВМРО-ДПМНЕ нарастает, что объясняется тем, что продолжение расследования выявит причастность руководства этой партии к коррупционным схемам.