Луанда, , 10:45 — REGNUM

В то время, как лесные пожары в Амазонии получили обширное освещение в СМИ, о более масштабных пожарах в Африке южнее Сахары так и не стало известно мировой общественности. Об этом сообщает телерадиокомпания BBC Africa.

Это вызвало возмущение пользователей социальной сети Twitter, которые стали проверять карты пожаров НАСА. По их данным, очевидно, что в Африке горит больше лесов.

В течение двух дней на прошлой неделе в Анголе было зафиксировано примерно в три раза больше пожаров, чем в Бразилии, согласно данным агентства Bloomberg, полученным от Weather Source.

Выяснилось, что в Анголе было зарегистрировано 6902 очагов пожара, а в соседней Демократической Республике Конго — 3395, в то время как в Бразилии — только 2127 очагов возгорания.

«По информации НАСА, пожары в Африке более интенсивные, чем в Бразилии. Но знаменитости и президенты не говорят об этом. Я задаюсь вопросом почему. Где солидарность людей? Где международная шумиха? Это так странно!», — заявил один из пользователей.

Обвинения были также обращены к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который охарактеризовал пожары в Амазонии как «международный кризис», игнорируя пожары в Африке.

В понедельник, 26 августа, Макрон объявил, что лидеры G7 — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США — выделят 22 млн долларов США на борьбу с пожарами в тропических лесах Амазонии.

В ответ на обвинения Макрон признал наличие пожаров в Африке и добавил, что он «рассматривает возможность запуска аналогичной инициативы» в странах Африки южнее Сахары.