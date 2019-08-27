Вашингтон, 27 августа 2019, 10:41 — REGNUM
Украину можно пригласить на грядущий саммит «Большой семёрки» (G7), заявил директор Аналитического центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер 26 августа на своей странице в социальной сети Twitter.
По мнению Карпентера, желание президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7 доказывает то, что он является «марионеткой» в руках президента России Владимира Путина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против возвращения России в «Большую восьмёрку». Так он отреагировал на предложение Трампа пригласить Путина на следующий саммит клуба, который пройдёт в США.
Читайте также: Премьер-министр Канады выступил против возвращения России в G8