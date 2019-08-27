Вашингтон, , 10:41 — REGNUM

Украину можно пригласить на грядущий саммит «Большой семёрки» (G7), заявил директор Аналитического центра Байдена, бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер 26 августа на своей странице в социальной сети Twitter.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Дорогой Дональд Трамп, как на счет приглашения Украины на следующую встречу G7? Это бурная демократия, которая борется за выживание как суверенное государство», — отметил он.

По мнению Карпентера, желание президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит G7 доказывает то, что он является «марионеткой» в руках президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против возвращения России в «Большую восьмёрку». Так он отреагировал на предложение Трампа пригласить Путина на следующий саммит клуба, который пройдёт в США.

Читайте также: Премьер-министр Канады выступил против возвращения России в G8