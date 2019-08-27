Ереван, 27 августа 2019, 10:31 — REGNUM
Москва и Ереван остаются надёжными стратегическими союзниками. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацакаян на ежегодном совещании руководителей центрального аппарата МИД, сообщает издание Aysor.
Министр отметил, что российский и армянский народы объединяет общая история, а также тесные культурные и человеческие связи. Глава МИД напомнил, что двусторонняя повестка включает военно-политическую сферу, взаимодействие в области безопасности, энергетического и инфраструктурного развития.
Кроме того, Ереван придает большое значение интеграционным процессам в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), добавил Мнацакаян.
Отметим, 27 августа в Ереване проходит ежегодное совещание руководителей центрального аппарата МИД и глав органов армянской дипломатической службы за рубежом. В рамках совещания глава МИД Армении Зограб Мнацакаян обозначит принципы внешней политики республики.
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