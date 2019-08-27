Джакарта, , 10:24 — REGNUM

Во время визита в Индонезию король Малайзии намерен поднять четыре темы для укрепления двусторонних отношений, а именно торговля, инвестиции, туризм и образование, сообщает информационный портал Medcom.

Издание отмечает, что эти четыре темы будут обсуждаться во время встречи короля Малайзии с президентом Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце в Богоре 27 августа 2019 года.

«Есть четыре основные области сотрудничества, которые необходимо укрепить. Индонезия является очень важным партнером для Малайзии. Именно поэтому король приехал сюда», — заявил посол Малайзии в Индонезии Зайнал Абидин Бакар.

По словам посла, в 2018 году общий объем торговли между Индонезией и Малайзией достиг 7,2 млрд малайзийских ринггитов (1,7 млрд долларов США).

«Я хочу пригласить индонезийских бизнесменов инвестировать в Малайзию», — заявил Зайнал Абидин Бакар.

Известно, что Малайзия установила цель в 1,8 млн туристов. Поэтому государство планирует увеличить число рейсов из Индонезии в Куала-Лумпур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее король Абдулла вместе с супругой Азизой Аминой прибыл в индонезийский президентский дворец в Богоре для встречи с главой Индонезии.

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