Женева, Швейцария, , 10:18 — REGNUM

Идея запрета продажи диких слонов зоопаркам скоро станет реальностью. Ожидается, что на конференции Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) соответствующий запрет будет ратифицирован, пишет газета ABC.

Согласно данным природоохранных организаций, с 2012 года сотня слонят из африканских стран (преимущественно Зимбабве) были проданы зоопаркам, в первую очередь, китайским. В начале XX века популяция слонов исчислялась миллионами, теперь же их насчитывается 415 тыс.

С 17 по 28 августа в Женеве проходит конференция СИТЕС, где разрабатываются правила торговли редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными и растениями. На текущей конференции 80% участников согласились ограничить торговлю жирафами — до сих пор они оставались единственным видом крупных млекопитающих, не включенных в приложение СИТЕС. Еще один вид, выигравший от этой конференции — африканский гриф.

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