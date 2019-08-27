Москва, , 10:18 — REGNUM

Американский сенатор-республиканец Рон Джонсон не обращался за визой в РФ, поскольку знает, что находится в российском стоп-листе сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

«Это называется «манипуляция информацией», — сообщили в ведомстве. — Он в стоп-листе в ответ на включение туда российских представителей, о чем знал давно».

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что сенатор не обращался за визой, но представил все так, как будто ему было отказано после обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Рон Джонсон заявил, что его якобы не пускают в Россию с американской делегацией — не дают визу. По его словам, это «целенаправленная политика российских официальных лиц».

В свою очередь в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что сенатор даже не обращался за визой, а своими заявлениями он искажает внешнюю политику России.

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