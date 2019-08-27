Великий Новгород, , 10:03 — REGNUM

19 сентября в Великом Новгороде состоится первый форум для глав городов «Дни лидеров муниципального управления». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, подготовку к мероприятию на совещании под председательством министра экономического развития РФ Максима Орешкина обсудили губернатор Новгородской области Андрей Никитин и мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

Ожидается, что на форум в Великий Новгород приедут главы более 130 городов с населением до 500 тыс. человек. Участие в «Днях лидеров муниципального управления» также примут руководители федеральных органов исполнительной власти. Среди заявленных спикеров мероприятия — министр экономического развития РФ Максим Орешкин, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, лидер объединения «Конструкторы сообществ практики» Денис Коричин.

Участники форума обсудят вопросы реализации национальных проектов и устойчивого развития малых городов, а также внедрение проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Запланирована экспертная дискуссия о необходимости создания стратегии долгосрочного развития территорий и участии государственных корпораций в процессе развития городской среды. В рамках форума будет открыта выставка «Город — пространство для развития».

В пресс-центре правительства Новгородской области отметили, что «Дни лидеров муниципального управления» в Великом Новгороде пройдут в рамках форума «Среда для жизни: города», который организует финансовый институт развития ДОМ.РФ.