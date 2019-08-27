Тегусигальпа, , 10:25 — REGNUM

До 70 000 иностранцев могут остаться в Гондурасе в следствие «суровых мер», принятых в США и Мексике относительно незаконной иммиграции. Об этом, как передает Associated Press, заявил президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес.

Эрнандес сделал это заявление после встречи в Вашингтоне с министром внутренней безопасности США Кевином Макалинаном.

«Это тема высокого риска, — сказал глава Гондураса. — Мы можем не справиться с такой ситуацией».

Напомним, Гватемала и США в прошлом месяце заключили сделку, согласно которой мигранты из Сальвадора и Гондураса вынуждены просить убежища в Гватемале, «перевалочной базе» на пути в Мексику и США.